Stand: 26.12.2022 17:31 Uhr DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven bezwingen Mannheim

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg in Folge gefeiert. Am Montag gewannen die Norddeutschen mit 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) gegen Adler Mannheim. Jan Urbas, Ross Mauermann und Dominik Uher trafen für die Gastgeber. Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfangen die Pinguins Meister Eisbären Berlin. Ergebnisse/Tabelle | 26.12.2022 17:30