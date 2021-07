Stand: 27.07.2021 15:45 Uhr DEL: Bremerhavens Pöpperle wechselt nach Köln

Torhüter Thomas Pöpperle hat die Fischtown Pinguins aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlassen und schließt sich dem Liga-Konkurrenten Kölner Haie an. Der Deutsch-Tscheche erhält in Köln einen Vertrag bis 2022. Für Bremerhaven stand Pöpperle seit 2017 in 138 Partien im Tor. | 27.07.2021 15:45