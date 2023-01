Stand: 08.01.2023 16:37 Uhr DEL: Bremerhaven verliert gegen Straubing

Die Fischtown Pinguins verlieren in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Anschluss an die direkten Play-off-Ränge. Am Sonntag kassierten die Bremerhavener beim 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) gegen die Straubing Tigers bereits die dritte Niederlage in Folge. Dominik Uher, Antti Tyrväinen und Alex Friesen erzielten vor 4.443 Zuschauern die Treffer für die Seestädter, die in der Tabelle auf Platz sieben feststecken. | 08.01.2023 16:36