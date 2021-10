Stand: 22.10.2021 22:17 Uhr DEL: Bremerhaven verliert das Duell der Pinguine

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am Freitagabend in der Deutschen Eishockey Liga mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Krefeld Pinguine verloren. Nach dem Rückstand durch Alexander Weiß (35.), glich Vladimir Eminger für die Hausherren aus. Alexander Bergström sorgte mit seinem Treffer in der Verlängerung (63.) für die Entscheidung. Das Team von Fischtown-Trainer Thomas Popiesch liegt nach 14 Spielen nur auf Rang acht in der Liga. Ergebnisse und Tabelle | 22.10.2021 22:15