Stand: 18.12.2020 22:03 Uhr DEL: Bremerhaven verliert bei den Eisbären

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven sind mit einer Niederlage in die Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Bei den Eisbären Berlin verlor der Überraschungsfinalist des Vorbereitungsturniers am Freitagabend mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Die Tore für Bremerhaven erzielten Carson McMillan (12.) und Niklas Andersen (60.). Um die Reisekosten und die Gefahr von Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verringern, wird die Saison in Nord- und Südgruppe gespielt. Tabelle | 18.12.2020 22:00