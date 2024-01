Stand: 21.01.2024 21:23 Uhr DEL: Bremerhaven verliert Tabellenführung - Grizzlys unterliegen Iserlohn

Die Fischtown Pinguins haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Auswärtsniederlage kassiert. Beim Meister EHC München unterlagen die Bremerhavener mit 2:4. Christian Wejse und Dominik Uher erzielten die Tore der Norddeutschen, die in der Tabelle auf Rang zwei hinter Adler Mannheim abrutschten. Beide Teams sind mit 80 Zählern punktgleich. Die Grizzlys Wolfsburg verloren bei den Iserlohn Roosters mit 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). | 21.01.2024 21:22