Stand: 21.01.2024 18:56 Uhr DEL: Bremerhaven verliert Tabellenführung

Die Fischtown Pinguins haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Auswärtsniederlage kassiert. Beim Meister EHC München unterlagen die Bremerhavener mit 2:4. Christian Wejse und Dominik Uher erzielten die Tore der Norddeutschen, die in der Tabelle auf Rang zwei hinter Adler Mannheim abrutschten. Beide Teams sind mit 80 Zählern punktgleich. | 21.01.2024 18:55