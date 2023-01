Stand: 08.01.2023 19:02 Uhr DEL: Bremerhaven verliert, Grizzlys siegen nach Verlängerung

Die Fischtown Pinguins haben im Kampf um einen Play-off-Rang in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Bremerhavener unterlagen am Sonntag in eigener Halle vor 4.443 Zuschauern den Straubing Tigers mit 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) - es war die dritte Niederlage in Folge. Für die Gastgeber trafen Dominik Uher (20.), Antti Tyrväinen (43.) und Alex Friesen (55.). Die Grizzlys Wolfsburg gewannen dagegen gegen die Iserlohn Roosters mit 4:3 n. V. (1:2, 1:0, 1:1, 1:0). Jordan Murray sorgte für die Entscheidung. Ergebnisse und Tabelle | 08.01.2023 19:00