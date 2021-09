Stand: 26.09.2021 16:27 Uhr DEL: Bremerhaven unterliegt München

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am siebten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre dritte Saisonniederlage kassiert. Die Seehafenstädter unterlagen am Sonntag dem EHC München in eigener Halle mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Gogulla (7.), Parkes (33., 60.) waren für die Gäste erfolgreich, Jeglic konnte zwischenzeitlich zum 1:2 verkürzen (58.). Ergebnisse und Tabelle | 26.09.2021 16:26