Stand: 26.01.2024 22:21 Uhr DEL: Bremerhaven und Wolfsburg siegen, Pinguins wieder Tabellenführer

In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben beide Nordclubs am Freitag Siege gefeiert. Die Bremerhaven Fischtown Pinguins bezwangen die Nürnberg Ice Tigers mit 5:2 (2:2,1:0,2:0), die Wolfsburg Grizzlys feierten gegen die Eisbären Berlin beim 2:1 (0:1,1:0,1:0) einen Comeback-Sieg. Bremerhaven steht mit nun 83 Zählern und durch den Sieg der Grizzlys über Berlin wieder an der Spitze der DEL. Wolfsburg hat 66 Punkte auf dem Konto und liegt auf Platz sechs. Ergebnisse und Tabelle der DEL | 26.01.2022 22:21