Stand: 08.12.2021 14:50 Uhr DEL: Bremerhaven und Ingolstadt tauschen Heimspiele

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und der ERC Ingolstadt haben sich für ihre Duelle in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf einen Heimspieltausch geeinigt. Demnach reist der ERC am 7. Januar in die Seestadt, dafür treten die Bremerhavener am 25. Februar in Ingolstadt an. Die Bayern erhoffen sich durch den späteren Heimtermin Fans in der Halle. Aktuell finden große Sportveranstaltungen im Freistaat aufgrund der Corona-Krise ohne Zuschauer statt. | 08.12.2021 14:50