Stand: 19.09.2021 16:27 Uhr DEL: Bremerhaven siegt in Nürnberg

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am vierten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung bei den Nürnberg Ice Tigers gefeiert. Miha Verlic (18.), und Jan Urbas (55.) waren in der regulären Spielzeit für die Seehafenstädter erfolgreich. In der Overtime markierte Ross Mauermann den Siegtreffer für Bremerhaven (64.).