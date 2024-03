Stand: 17.03.2024 16:42 Uhr DEL: Bremerhaven setzt Erfolgsserie in den Play-offs fort

Hauptrundensieger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven hat zum Start der Viertelfinal-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga mit viel Mühe gewonnen. Gegen den ERC Ingolstadt gewann die Überraschungsmannschaft am Sonntag das erste von sieben möglichen Partien knapp mit 6:4 (2:0, 2:2, 2:2). In der Serie Best-of-Seven führt das Team von Trainer Thomas Popiesch mit 1:0. | 17.03.2024 16:42