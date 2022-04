Stand: 03.04.2022 17:03 Uhr DEL: Bremerhaven im Viertelfinale gegen Grizzlys Wolfsburg

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) direkt für das Play-off-Viertelfinale qualifiziert. Die Seestädter gewannen zum Abschluss der Hauptrunde am Sonntag bei den Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) und gehen als Tabellensechste in die K.o.-Runde. Dort treffen sie erneut auf Wolfsburg, das durch die Niederlage noch auf Rang drei abrutschte. Die Serie im Modus "Best of five" beginnt ab dem 10. April in Wolfsburg. Ergebnisse/Tabelle | 03.04.2022 16:57