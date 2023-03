Stand: 07.03.2023 21:46 Uhr DEL: Bremerhaven gewinnt erstes Pre-Play-off-Spiel gegen Nürnberg

Die Fishtown Pinguins Bremerhaven haben das erste Spiel der Pre-Play-offs um den Einzug ins Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen die Nürnberg Tigers gewonnen. Die Seehafenstädter setzten sich am Dienstagabend mit 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) gegen den Franken durch und benötigen in der "Best of Three"-Serie nun noch einen Erfolg zum Einzug in die Runde der letzten Acht. Jan Urbas erzielte alle drei Tore für Bremerhaven (1., 49., 59.). Das zweite Spiel findet am Freitag statt. Ergebnisse DEL | 07.03.2023 21:45