Stand: 06.01.2021 21:17 Uhr DEL: Bremerhaven fertigt Wolfsburg ab

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben das Nordduell der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg gewonnen. Durch einen 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)-Sieg am Mittwoch über die Niedersachsen kletterten die Seestädter in der Nord-Gruppe nach dem dritten Erfolg in Serie auf Rang drei. Wolfsburg steht dagegen auf dem vorletzten Tabellenrang. Die Gäste führten dank Spencer Machacek. Danach spielte aber erst mal nur noch Bremerhaven. Niklas Andersen entschied mit dem 4:1 das Spiel (36.). Ryan Button konnte für die Grizzlys noch verkürzen (39.), doch den Schlusspunkt setzte Dominik Uher (59.). Überblick | 06.01.2021 21:01