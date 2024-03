Stand: 03.03.2024 16:30 Uhr DEL: Bremerhaven feiert Sieg, Wolfsburg unterliegt Nürnberg

Die Fishtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Heimsieg gefeiert. Der Tabellenführer setzte sich am Sonntag 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) n.V. gegen Adler Mannheim durch. Urbas (2), Wejse und Vikingstad trafen für die Pinguins. Die Grizzlys Wolfsburg verloren auf eigenem Eis gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 2:4 (0:1, 1:1, 1:2). Damit steht fest, dass die Grizzyls in den Viertelfinal-Play-offs um die deutsche Meisterschaft auf den EHC München treffen.