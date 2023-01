Stand: 02.01.2023 21:59 Uhr DEL: Bremerhaven feiert Kantersieg, Wolfsburg verliert

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am 38. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Tabellenplatz durch einen Kantersieg gefestigt. Die Seehafenstädter feierten am Montagabend gegen Tabellenschlusslicht Bietigheim Steelers einen 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Erfolg. Ziga Jeglic (4., 40.), Antti Tyrväinen (18.), Dominik Uher (26.) und Vladimir Eminger (47.) waren für Bremerhaven erfolgreich, Nordrivale Grizzlys Wolfsburg kassierte gegen die Augsburger Panther hingegen eine überraschende 6:7 (0:2, 1:3, 5:1, 0:1)-Pleite nach Verlängerung. Zweimal Spencer Machacek, Darren Archibald, Björn Krupp, Laurin Braun und Tyler Morley trafen für Wolfsburg gegen den Vorletzten, der zuvor sechs Spiele in Folge verloren hatte. Ergebnisse/Tabelle DEL | 02.01.2023 21:58