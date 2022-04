Stand: 16.04.2022 20:03 Uhr DEL: Bremerhaven erzwingt Entscheidungsspiel

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben das Entscheidungsspiel in den Play-off-Viertelfinals gegen die Grizzlys Wolfsburg erreicht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch siegte im vierten von fünf möglichen Partien am Sonnabend nach zweimaliger Verlängerung mit 3:2 (2:1, 0:1, 0:0) und glich die Serie zum 2:2 aus. Phillip Bruggisser erzielte in der 92. Minute den Siegtreffer. Spiel fünf findet am Montag in Wolfsburg statt. | 16.04.2022 20:05