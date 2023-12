Stand: 28.12.2023 22:00 Uhr DEL: Bremerhaven bleibt nach 2:1 gegen Ingolstadt Spitzenreiter

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Tabellenführung verteidigt. Die Norddeutschen besiegten am Donnerstag den ERC Ingolstadt dank zweier später Treffer mit 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Jan Urbas (54.) und Philipp Bruggisser (57.) drehten den Rückstand zum 18. Sieg nach regulärer Spielzeit. Die Grizzlys Wolfsburg hingegen unterlagen dem EHC München mit 2:3 (1:3, 1:0, 0:0). Im letzten Spiel des Jahres treffen die beiden Nordclubs am Sonnabend aufeinander (14 Uhr).