Stand: 20.02.2021 20:52 Uhr DEL: Bremerhaven bezwingt Krefeld in der Verlängerung

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Ausärtssieg gefeiert. Sie gewannen am Sonnabend bei den Krefeld Pinguinen mit 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Das entscheidende Tor für Bremerhaven erzielte Jan Urbas in der fünften Minute der Overtime. Die Norddeutschen verbesserte sich in der Tabelle der Gruppe Nord auf den dritten Platz hinter Spitzenreiter Eisbären Berlin und der Düsseldorfer EG. Ergebnisse | 20.02.2021 20:51