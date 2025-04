Stand: 14.04.2025 21:54 Uhr DEL: Bremerhaven-Bezwinger Kölner Haie zieht ins Finale ein

Die Kölner Haie sind erstmals seit elf Jahren wieder ins Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingezogen. Die Rheinländer, die im Play-off-Viertelfinale die Fischtown Pinguins Bremerhaven ausgeschaltet hatten, gewannen am Montagabend im sechsten Halbfinal-Spiel gegen Hauptrundensieger ERC Ingolstadt nach einem dramatischen Comeback mit 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung. Sie entschieden die Serie "best of seven" damit mit 4:2 für sich. Im Finale treffen die Haie auf die Eisbären Berlin. Ergebnisse DEL-Play-offs | 14.04.2025 21:53