Stand: 15.04.2025 20:30 Uhr DBBL-Play-offs: Halbfinal-Aus für die Panthers Osnabrück

Die Panthers Osnabrück haben den Einzug in das Play-off-Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft der Frauen verpasst. Im entscheidenden fünften Spiel der Halbfinalserie unterlagen die Niedersächsinnen in Keltern mit 53:77 (27:32) und mussten sich damit in der "Best of Five"-Serie mit 2:3 geschlagen geben. Beste Werferinnen bei den Osnabrückerinnen waren Kamilla Sudhoff mit 15, Oceane Monpierre mit 13 und Brianna Rollerson mit elf Punkten.| 15.04.2025 20:24