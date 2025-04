Stand: 13.04.2025 18:12 Uhr DBBL: Panthers Osnabrück gleichen im Halbfinale aus

Die Panthers Osnabrück haben in den Halbfinal-Play-offs der Basketball-Bundesliga der Frauen (DBBL) ein Entscheidungsspiel erzwungen. Am Sonntag setzten sich die Niedersächsinnen gegen Keltern mit 73:61 (37:24) durch und glichen damit in der "Best of five"-Serie zum 2:2 aus. Topscorerinnen des Spiels waren Theresa Spazier und Milica Cuic mit jeweils 15 Punkten. Das entscheidende fünfte Spiel findet nun am Dienstag (18.30 Uhr) in Keltern statt. | 13.04.2025 18:00