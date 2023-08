Stand: 24.08.2023 08:22 Uhr Schröder fördert Basketball-Nachwuchs in Braunschweig

Basketball-Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder setzt sich für den Nachwuchs in seiner Heimat ein. Kurz vor dem Start der WM in Asien verkündete der 29-Jährige die Gründung des Programms "jump4future", das ab 2024 in der Region Braunschweig-Wolfsburg Kinder an den Basketballsport heranführen soll. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Heranwachsenden aus sozial benachteiligten Verhältnissen. "Auch wenn ich in Amerika spiele, so fühle ich mich meiner Heimatstadt Braunschweig stark verbunden", sagte der Profi der Toronto Raptors. Schröder trifft mit dem Nationalteam zum Auftakt der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen am Freitag (14.10 Uhr) auf Co-Gastgeber Japan. | 24.08.2023 08:22