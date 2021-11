Stand: 19.11.2021 12:37 Uhr Coronafälle beim Gegner: SSC-Heimspiel abgesagt

Die Bundesliga-Partie der Volleyballerinnen des SSC Schwerin gegen den VC Neuwied 77 am Sonnabend (19 Uhr) ist abgesagt worden. Wie der SSC am Freitag mitteilte, kann die Partie wegen mehrerer Corona-Fälle beim Aufsteiger nicht stattfinden. Gemäß den Richtlinien hätten sich weitere Teammitglieder ebenfalls in Quarantäne begeben. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. | 19.11.2021 12:31