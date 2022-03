Stand: 04.03.2022 15:02 Uhr Corona bei Bietigheim: Partie der Grizzlys Wolfsburg fällt aus

Das Spiel der Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Bietigheim Steelers am Sonntag ist abgesagt worden. Nach einem Corona-Ausbruch beim Aufsteiger sind die Profis auf behördliche Anweisung in die Quarantäne geschickt worden. Das gab die DEL am Freitagmittag bekannt. | 04.03.2022 13:10