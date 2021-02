Stand: 02.02.2021 12:39 Uhr Corona: Zwei DEL-Partien der Grizzlys Wolfsburg verlegt

Bei den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga hat es einen weiteren Corona-Fall gegeben. Nach Angreifer Valentin Busch ist am Montag auch bei Verteidiger Armin Wurm das Coronavirus nachgewiesen worden. Die Testserie bei den übrigen Profis sowie beim Trainer- und Betreuer-Team ist negativ ausgefallen. Bis Freitag sind die Grizzlys nun in häuslicher Quarantäne. Das ausgefallene Spiel bei den Kölner Haien (Dienstag) ist für den 17. März angesetzt, die Partie gegen die Fishtown Pinguins (Sonntag) soll bereits am Montag nachgeholt werden. | 02.02.2021 11:24