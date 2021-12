Stand: 26.12.2021 09:10 Uhr Corona-Welle in der NBA: Auch Schröder fällt aus

Am ersten Weihnachtstag hat es auch Dennis Schröder erwischt: Die Boston Celtics gaben bekannt, dass der deutsche Basketball-Nationalspieler aus Braunschweig ins Coronaprotokoll der NBA aufgenommen wurde. Insgesamt fehlen dem Rekordchampion, der beim Meister Milwaukee Bucks knapp mit 113:117 verlor, aktuell neun Spieler alleine wegen Corona. Die Celtics gehören zu den am heftigsten betroffenen Teams der durch die Omikron-Welle in den USA geschwächten Liga. Die NBA-Teams füllen derzeit ihre Kader mit Ersatzspielern auf, die sie mit kurzfristigen Verträgen ausstatten. | 26.12.2021 08:00