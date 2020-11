Stand: 30.11.2020 11:49 Uhr Corona: Weitere Testung in Lübeck - Hoffnung auf Normalität

Spieler, Trainer und Betreuer von Fußball-Drittligist VfB Lübeck sind am Montag erneut auf Covid-19 getestet worden. Von den Ergebnissen, die am Dienstag vorliegen sollen, hängt ab, ob in dieser Woche das Mannschaftstraining wieder aufgenommen werden kann. Nach zwei positiven Corona-Tests in der vergangenen Woche hatte das zuständige Gesundheitsamt alle Testpersonen in häusliche Isolation geschickt. Das Mannheim-Spiel am Wochenende wurde verschoben. | 30.11.2020 11:49