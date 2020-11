Stand: 04.11.2020 10:35 Uhr Corona-Tests: Anpassungen in 3. Liga und Frauen-Bundesliga

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit einer Anpassung seines Corona-Hygienekonzepts auf die Test-Engpässe in den Laboren reagiert. Die Tests in der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga werden laut Verband ab sofort zwei Tage vor dem Spiel und nicht mehr einen Tag vor dem Spiel durchgeführt. "Zum einen macht dieses Vorgehen Pool-Testungen möglich, was eine Entlastung der Kapazitäten zur Folge hat", teilte der DFB mit: "Zum anderen bleibt dadurch mehr Zeit für die Auswertung der Proben, dies verringert den zeitlichen Druck und gibt den Laboren weiterhin die Möglichkeit, andere Testungen, die medizinisch notwendig sind, vorzuziehen." | 04.11.2020 10:34