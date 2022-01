Stand: 26.01.2022 11:36 Uhr Corona: St. Paulis Ersatzkeeper Ahlers in Quarantäne

Beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gibt es erneut einen Corona-Fall. Wie die Kiezkicker am Mittwoch mitteilten, ist Ersatzkeeper Sören Ahlers positiv auf das Virus getestet worden. St. Paulis Nummer drei, nach Clubangaben bereits dreifach geimpft, habe sich bereits am Dienstag in Quarantäne begeben. Ahlers zählte in dieser Saison noch kein einziges Mal zum Spieltagskader der Hamburger. | 26.01.2022 11:35