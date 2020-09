Stand: 11.09.2020 20:09 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: SH will mehr Zuschauer im Sport zulassen

Schleswig-Holstein will bei Sportveranstaltungen in den Stadien und Hallen wieder mehr Zuschauer zulassen. Die maximale Auslastung könne - je nach konkreter Situation vor Ort und unter Einhaltung von Hygienekonzepten - bis zu 25 Prozent der jeweiligen Stadion- und Hallenkapazität für den Profi- und Amateursport betragen, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag an. Unter anderem werde dann Fußball, Volleyball und Handball wieder vor Publikum möglich sein. Endgültig entscheiden werde die Landesregierung kommende Woche.

Aktuell maximal 500 Zuschauer draußen

Aktuell sind Zuschauer nur außerhalb geschlossener Räume zugelassen. Die maximale Zuschauerzahl hängt davon ab, ob die Zuschauer feste Sitzplätze haben (bis zu 500 Personen) oder nicht (bis zu 150 Personen). Der Veranstalter muss die Kontaktdaten der Zuschauer erheben.

Glück für Fans von Zweitligist Holstein Kiel

Laut Günther soll die Lockerung ab dem 19. September gelten, wenn sie beschlossen wird. Das würde sicher viele Anhänger von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel glücklich machen. Die Kieler treten zum Saisonauftakt am 20. September gegen Paderborn an - in einem Heimspiel. Im Holstein-Stadion wären damit rein rechnerisch bis zu 3.758 Zuschauer erlaubt.

Auch für die so sehr auf Ticketeinnahmen angewiesenen Handballclubs THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt, VfL Lübeck-Schwartau oder TSV Nord Harrislee dürfte die Aussicht auf Zuschauer ein Hoffnungsschimmer sein.

Für die erste Runde im DFB-Pokal kommt die Lockerung hingegen zu spät. Sie steigt an diesem Wochenende. Unter anderen hatte Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt sein Heimrecht wegen der Corona-Auflagen abgegeben.

Anpassung aller Veranstaltungen geplant

Kommende Woche soll laut Günther auch über eine Anpassung des gesamten Veranstaltungskonzepts beraten werden, da die Lockerungen für den Sport und andere Veranstaltungsformen im Einklang stehen müssten.

