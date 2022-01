Stand: 19.01.2022 14:23 Uhr Corona-Quarantäne: Spielabsagen für die Fischtown Pinguins

Der Spielbetrieb in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird weiter von Corona stark beeinträchtigt: Weil für die Fischtown Pinguins Bremerhaven wegen einiger Coronafälle vonseiten der Behörden eine Teamquarantäne angeordnet wurde, kann die für Mittwochabend angesetzte Partie gegen die Schwenninger Wild Wings nicht stattfinden. Auch das Spiel der Norddeutschen bei den Adler Mannheim am Freitag fällt aus. Das teilte die DEL am Mittwoch mit. | 19.01.2022 14:22