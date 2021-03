Stand: 18.03.2021 11:51 Uhr Corona-Quarantäne: Keine Freitestung für Hannover 96

Alle Spieler des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 müssen weiterhin in Quarantäne bleiben, obwohl auch nach mehreren Nachtests nur einer von ihnen in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. "Eine vorzeitige Freitestung aus der Quarantäne ist nicht möglich", bestätigte eine Sprecherin der Region Hannover dem "Sportbuzzer". Grund dafür sei die Furcht vor der offenbar besonders ansteckenden Variante des Virus, die in Hannover und Umgebung sehr häufig nachgewiesen wurde. | 18.03.2021 11:50