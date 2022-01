Stand: 19.01.2022 16:00 Uhr Corona: Positiver Test bei St. Paulis Matanovic

Angreifer Igor Matanovic vom FC St. Pauli ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein PCR-Test brachte am Mittwoch Gewissheit. Der 18-Jährige stand am Dienstagabend nicht im Kader der Kiezkicker beim 2:1-Erfolg im Pokal gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund. Der vollständig geimpfte Matanovic hatte "sich aufgrund eines positiven Schnelltests bereits am Dienstagvormittag isoliert und keinen Kontakt mehr zu seinen Mitspielern", hieß es in einem Club-Statement. | 19.01.2022 15:59