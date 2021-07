Stand: 31.07.2021 17:16 Uhr Corona: Hannovers Maina positiv getestet

Wegen eines positiven Corona-Tests hat Fußballprofi Linton Maina von Zweitligist Hannover 96 am Sonnabend die 0:3-Niederlage gegen Hansa Rostock verpasst. Das bestätigte 96-Trainer Jan Zimmermann bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler war am Freitag bei den obligatorischen Spieltagskontrollen positiv getestet worden und begab sich sofort in eine zweiwöchige Quarantäne. Das Spiel konnte nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt trotzdem stattfinden. | 31.07.2021 17:16