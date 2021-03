Stand: 09.03.2021 18:36 Uhr Corona-Fall bei Waspo Hannover: Supercup fällt aus

Der Wasserball-Supercup zwischen Meister Waspo Hannover und Pokalsieger Spandau 04 fällt erneut aus. Das Spiel sollte eigentlich an diesem Sonnabend in Hannover steigen. Wegen eines positiven Corona-Tests beim Gastgeber findet die 21. Auflage aber nicht statt, teilte Waspo am Dienstag mit. Bei den Niedersachsen hatte es am Sonntag nach der Rückkehr vom Champions League-Turnier in Budapest bei einem Akteur einen entsprechenden Befund gegeben. Tags darauf wurde das Ergebnis bei einem weiteren PCR-Test bestätigt. | 09.03.2021 18:35