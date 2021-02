Stand: 03.02.2021 16:56 Uhr Corona-Fall: Alle Donnerstag-Matches im Melbourne Park abgesagt

Corona-Alarm vor den Australian Open: Nach einem Infektionsfall in einem Spielerhotel des Grand-Slam-Turniers in Melbourne mussten sich rund 500 bis 600 betroffene Personen in häusliche Isolation begeben. Zudem wurden für Donnerstag alle Matches der sechs laufenden Vorbereitungsturniere im Melbourne Park abgesagt. Davon betroffen sind auch Angelique Kerber und Alexander Zverev. | 03.02.2021 16:44