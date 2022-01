Stand: 29.01.2022 11:06 Uhr Corona-Fälle beim Gegner: Löwen BS droht Spielausfall

Die für heute Abend (20.30 Uhr) in der Basketball- Bundesliga angesetzte Partie zwischen den Gießen 46ers und den Löwen Braunschweig steht auf der Kippe. Bei den Hessen wurden am Freitag mehrere Spieler und Teammitglieder positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Entscheidung über eine Spielabsage soll am Nachmittag fallen, wenn die Ergebnisse der heutigen PCR-Tests vorliegen. | 29.01.2022 09:07