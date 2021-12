Stand: 08.12.2021 17:26 Uhr Corona: FC St. Pauli lädt ins Millerntor-Stadion zum Impfen

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli öffnet das Millerntor-Stadion für Impfungen gegen das Coronavirus. An den Wochenenden 11./12. sowie 18./19. Dezember werden im Ballsaal der Stadion-Haupttribüne Erst-, Zweit-, oder Booster-Impfungen jeweils in der Zeit von 12 bis 17 Uhr angeboten, teilte der Tabellenführer am Mittwoch mit. "Es ist wichtig, möglichst viele niedrigschwellige Angebote zu schaffen und viele Menschen zu erreichen. Der FC St. Pauli möchte seinen Teil dazu beitragen", sagte Vereinspräsident Oke Göttlich. Auch St. Paulis Box-Abteilung beteiligt sich und bietet ihre Trainingshalle für Impfungen am 11. und 12. Dezember zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr an. | 08.12.2021 17:22