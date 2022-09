Stand: 30.09.2022 14:14 Uhr Corona: Braunschweig ohne Ersatzkeeper Hoffmann zum FCK

Torwart Ron-Thorben Hoffmann von Eintracht Braunschweig ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird seinem Club deshalb am Sonntag (13.30 Uhr) im Aufsteigerduell beim 1. FC Kaiserslautern fehlen. Das gab Trainer Michael Schiele in der Pressekonferenz am Freitag bekannt. Der 23 Jahre alte Hoffmann wechselte vor der Saison vom FC Bayern München nach Braunschweig, ist dort aber vorerst nur die Nummer zwei hinter dem Kapitän Jasmin Fejzic. | 30.09.2022 14:12