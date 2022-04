Stand: 08.04.2022 15:30 Uhr Corona-Ausbruch: Seawolves sagen Spiel ab

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A haben die Seawolves aus Rostock ihr Heimspiel gegen die PS Karlsruhe Lions kurzfristig abgesagt. Die Partie war für Sonnabend angesetzt. Grund sind mehrere bestätigte Corona-Fälle im Seawolves-Team. Dies betrifft sowohl Spieler als auch Personen aus dem Trainer- und Betreuerstab. Die betroffenen Personen befinden sich in Quarantäne. "Am Montag werden wir mit der Liga das weitere Vorgehen besprechen", so der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz. |08.04.2022 15:34