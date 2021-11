Corona: 2G im Breitensport, um "einen Lockdown zu vermeiden" Stand: 17.11.2021 15:39 Uhr Die Corona-Infektionszahlen steigen unaufhörlich. Der Hamburger Senat versucht, mit einer flächendeckenden 2G-Regelung in geschlossenen Räumen gegenzusteuern. Das hat Auswirkungen auf den Breitensport - und Vereine wie den Eimsbütteler TV.

von Tom Gerntke

Beim ETV ist es an diesem Tag ruhig. Es ist Mittagspause bei den Kursen und nur vereinzelt laufen Sportler über die Gänge. Noch wissen wenige, dass sich in Kürze hier etwas grundlegend verändern wird. Denn zeitgleich hat der rot-grüne Senat weitreichende Corona-Verschärfungen beschlossen, die auch für den ETV Folgen haben. Bislang hatte der Hamburger Verein auf die 3G-Regelung gesetzt, heißt: Indoor durften neben Geimpften und Genesenen auch negativ Getestete Sport treiben. Damit ist ab Sonnabend Schluss. Dann gilt 2G und Ungeimpfte müssen draußen bleiben.

ETV-Vorsitzender Fechner: 2G-Regel eine Herausforderung

Der 1. Vorsitzende des Vereins, Frank Fechner, steht in der größten Halle, im "Herzstück" des ETV. Die nächsten Tage werden für die Verantwortlichen stressig: "Das ist in der Kürze der Zeit bis Sonnabend eine Herausforderung. Aber wir haben in den letzten zwei Jahren eine Menge Herausforderungen meistern müssen - das werden wir auch hinbekommen."

Für einen Verein wie den Eimsbütteler TV, mit über 15.000 Mitgliedern und rund 40 Sportarten, bedeutet die Entscheidung: Mitarbeitergespräche führen, Einlasskontrollen üben und die Beschilderung erneuern. Allein am Hauptsitz an der Bundesstraße gibt es fünf Gymnastikräume, drei Sporthallen und ein vereinseigenes Fitness-Studio.

"Wir müssen alles dafür tun, um einen erneuten Lockdown zu vermeiden. Das würde dem Sport sehr schaden." Frank Fechner, ETV-Vorsitzender

Der Verein habe diese Entscheidung der Politik erwartet, so Fechner. Es sei richtig, Wege zu suchen, mit denen man sicher Sport treiben könne. Denn ein erneuter Lockdown würde dem Sport insgesamt schaden.

Fechner: "Atmosphäre wird sich etwas entspannen"

Ein Verein wie der ETV spiegelt im Kleinen die gesellschaftliche Großlage wider: Es wird diejenigen Mitglieder geben, die ungeimpft sind und nun zumindest drinnen nicht mehr trainieren dürfen und gleichzeitig viele Geimpfte, die besorgt sind und die verschärften 2G-Regeln begrüßen.

"Für meine Mitglieder freue ich mich, dass es hoffentlich ein entspannteres Sporttreiben sein wird", sagt Fechner. "Ich denke, dass sich die Atmosphäre in unseren Sportzentren insgesamt etwas entspannen wird."

Klar ist: Die Infektionslage in Hamburg ist angespannt: Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Mittwoch 721 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden - ein neuer Höchstwert.

Entlastung für die Trainer und Übungsleiter

Neben dem emotionalen Aspekt hat die Umstellung auch einen ganz praktischen Vorteil: Der Status der Sportler muss nur noch einmalig beim Eingang kontrolliert werden. Bislang musste jeder Übungsleiter vor dem jeweiligen Kurs die Nachweise überprüfen.

Erleichtert ist Fechner, dass Kinder und Jugendliche von der Regel ausgenommen bleiben: "Ich glaube, dass die Verantwortlichen gelernt haben, dass der Sport für Kinder und Jugendliche von sehr großer Bedeutung ist - für die körperliche Entwicklung, aber auch für das seelische Wohlbefinden." Und trotzdem weiß auch Fechner: Die Lage kann sich jederzeit wieder ändern.

