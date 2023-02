Stand: 02.02.2023 14:37 Uhr Coach Walter hofft auf "Gutes" für den HSV und Vuskovic

Einen Tag vor der mündlichen Verhandlung vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat sich Trainer Tim Walter vom Zweitligisten Hamburger SV über seinen unter Dopingverdacht stehenden Abwehrspieler Mario Vuskovic geäußert. "Ich hoffe auf was Gutes für uns und vor allem für den Jungen", sagte der 47-Jährige am Donnerstag. Walter hatte nach eigenen Angaben telefonischen und persönlichen Kontakt zu dem 21-jährigen Kroaten, bei dem in einer A- und B-Probe körperfremdes Erythropoetin (EPO) nachgewiesen worden war. "Was in ihm abgeht, das weiß keiner von uns und das wird auch keiner herausfinden", erklärte der Coach. | 03.02.2022 14:36