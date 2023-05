Stand: 02.05.2023 12:12 Uhr Co-Trainerin Kulig verlässt den VfL Wolfsburg

Co-Trainerin Kim Kulig wird die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im Sommer verlassen und zum FC Basel wechseln. Das gaben die "Wölfinnen" am Dienstag bekannt. Bei den Schweizern wird die 33-Jährige Nachfolgerin von Trainerin Katja Greulich. "Die Entscheidung, um vorzeitige Auflösung meines Vertrags zu bitten, war keine Entscheidung gegen den VfL Wolfsburg", so Kulig, die "den nächsten Schritt" in ihrer Karriere gehen will. | 02.05.2023 12:11