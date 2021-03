Stand: 07.03.2021 11:52 Uhr Co-Trainer Steinkamp hört bei Handball-Luchsen auf

Matthias Steinkamp wird sein Amt als Co-Trainer beim Bundesligisten Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten aus familiären und beruflichen Gründen niederlegen. Das teilte der Club am Sonntag mit. "Nach vier Spielzeiten in Buchholz, drei Meisterschaften in der 2. Bundesliga, der bisher respektablen Leistung in der Bundesliga und dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, dem Einzug ins Final-Four, bin ich stolz auf das Geleistete", sagte Steinkamp. | 07.03.2021 11:52