Stand: 21.06.2022 14:18 Uhr Claudio Pizarro: Abschiedsspiel in Bremen am 24. September

Kicken tut Claudio Pizarro schon länger nicht mehr, doch ein Termin für sein Abschiedsspiel in Bremen stand noch aus. Der ist nun gefunden. Wie Werder am Dienstag mitteilte, wird der erfolgreichste Torschütze der Clubgeschichte am 24. September mit der Partie zwischen der FC Bayern München Traditionself und einer internationalen Auswahl mit Freunden und ehemaligen Kollegen des Peruaners im Weserstadion verabschiedet. Der Ticketverkauf startet am 29. Juni. | 21.06.2022 14:11