Stand: 21.10.2020 09:06 Uhr Choupo-Moting: "Irgendwann" zurück nach Hamburg

Neuzugang Eric Maxim Choupo-Moting von Bayern München kann sich eine Zukunft als Fußballer in seiner Geburtsstadt vorstellen. "Nach Hamburg möchten wir irgendwann zurück", sagte der Stürmer dem Magazin "11Freunde": "Und ja, vielleicht spiele ich dann noch mal für einen meiner alten Clubs, St. Pauli oder den HSV." Mit der Rivalität zwischen beiden Vereinen kann Choupo-Moting nichts anfangen. "Die HSVer sagen zwar immer 'Nur der HSV!' Aber sorry, Leute, ich habe auch ein Herz für St. Pauli", sagte er. Der 31-Jährige hat in der Jugend eine Saison für den Kiezclub gespielt, ehe er mit 15 von St. Pauli zum HSV wechselte. Dort debütierte der Nationalspieler Kameruns 2007 als Profi. | 21.10.2020 09:05