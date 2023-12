Stand: 10.12.2023 09:59 Uhr Cherundolo verpasst mit Los Angeles FC Titelverteidigung in der MLS

Trainer Steven Cherundolo hat mit dem Los Angeles FC die Titelverteidigung in der US-amerikanischen Fußball-Profiliga MLS verpasst. Das Team des langjährigen Verteidigers von Hannover 96 unterlag im Meisterschafts-Endspiel Columbus Crew mit 1:2 (0:2). Cucho Hernandez (33. Minute) per Elfmeter und Yaw Yeboah (37.) trafen in der ersten Hälfte innerhalb von vier Minuten für Columbus, Denis Bouanga gelang nur noch der Anschlusstreffer (74.). Cherundolo, der 370 Pflichtspiele für 96 bestritt, ist seit Anfang Januar 2022 Coach des LAFC. | 10.12.2023 09:58